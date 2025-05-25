С шестого этажа: в Астрахани ребенок пострадал после падения лифта

Всего в кабине находилось пятеро человек.

В Астрахани из-за падения лифта с высоты шестого этажа пострадал ребенок. Об этом пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по области рассказала в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 25 мая в одном из многоквартирных домов города. На момент падения в кабине лифта находились пятеро человек. Женщина с супругом, братом и своими детьми: двумя мальчиками четырех и семи лет. Серьезных травм удалось избежать благодаря сработавшей вовремя аварийной остановке.

«Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — сообщила пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В процессе проверки будет дана правовая оценка действиям или халатному отношению должностных лиц, которые несут ответственность за техобслуживание данного дома.

По статистике Национального лифтового союза (НЛС), суммарно в год из-за аварий с подъемниками в России страдает около 60-80 человек.

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