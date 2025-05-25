Самолет с вернувшимися из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными приземлился в Московской области. Эксклюзивные кадры события попали в распоряжение 5-tv.ru.

Это возвращение стало последним этапом обмена между Украиной и Россией. Он проводился по формуле «1000 на 1000». Благодаря ему домой смогли вернуться 880 военнослужащих ВС РФ и 120 мирных россиян.

Специалисты Министерства обороны оказывают помощь военным после их возвращения на Родину. Им будут предоставлены медицинская помощь и реабилитация в учреждениях ведомства.

Соглашение о самом масштабном с начала СВО обмене военнопленными между Москвой и Киевом было достигнуто в результате переговоров в Стамбуле 16 мая. Заместитель главы Министерства обороны РФ Александр Фомин заявил, что все договоренности сторонами были выполнены. Также, по его словам, правительство рассчитывает, что успешный обмен создаст благоприятные условия для обсуждения условий мирного урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военнопленные ВСУ описывали службу боевиков на Украине.