В Кремле прошел концерт в честь композитора Тухманова

В Государственном Кремлевском дворце прошел концерт «День Победы», который был посвящен предстоящему 85-летию народного артиста РФ Давида Тухманова. В ходе мероприятия известные артисты эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru рассказали о творчестве композитора.

На вечере выступили такие народные и заслуженные артисты страны, как Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Дима Билан, Александр Буйнов, Валерия и другие. А также в концерте поучаствовали звезды российской эстрады: Стас Пьеха, группа «Иванушки», Алексей Воробьев, Слава, Серж.

«Давид Федорович не только мой коллега и мой соавтор, но, прежде всего, мой товарищ, мой творческий друг, поэтому это событие эпохальное для меня. Мы прошли с ним по дорогам творчества в течение уже 50-ти с лишним лет», — отметил Лев Лещенко.

Приглашенные звезды исполняли песни авторства Тухманова. Со сцены звучали любимые всеми россиянами композиции «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Белый танец», «Мой адрес — Советский Союз», «Чистые пруды», «Дадим шар земной детям», «Кони в яблоках» и другие не менее популярные хиты творца.

«Это 35 величайших песен, я считаю, нашего времени, которые определили эпоху. Он определил целую эпоху нашу, целое поколение», — добавил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Серж отметил, что песня композитора, которую он вместе с Еленой Максимовой исполнил на концерте, откликнулась в сердцах миллионов людей.

«Для нас сегодня большая честь попробовать исполнить ее и прикоснуться к творчеству Тухманова», — поделился певец.

Давид Федорович Тухманов — советский и российский композитор, пианист. Он родился 20 июля 1940 года в Москве. Сейчас большую часть времени проживает в Израиле. Помимо эстрадных композиций, Тухманов сочинял песни для детей, а также музыку к театральным постановкам, мюзиклам, кинофильмам.

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