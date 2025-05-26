«Плохо ходит»: Резник прокомментировал слухи о плачевном состоянии Эдиты Пьехи
Поэт Илья Резник рассказал о состоянии здоровья 87-летней Эдиты Пьехи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Жданов Анатолий
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Знаменитая артистка уже давно ведет уединенный образ жизни.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха вопреки слухам о страшных диагнозах и мучительной старости, чувствует себя неплохо. В прессе ей приписывают разные диагнозы — рак, ментальные проблемы, нарушения двигательного аппарата. Как обстоят дела на самом деле, журналистам «МК» рассказал ее друг, поэт и автор песен Илья Резник.
Эстраде Эдита Станиславовна посветила более 60 лет, после чего захотела спокойствия и тихой жизни за городом. Гастроли и выходы в свет она прекратила и в связи с возрастом, летом ей исполнится 88, и из-за слабого здоровья. Сейчас знаменитость живет на даче под Петербургом.
«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», — заявил Резник.
По словам поэта, о подруге он справляется у ее дочери Илоны Броневицкой, именно она поддерживает связь со всеми коллегами и близкими Эдиты Станиславовны. Прежде Броневицкая рассказывала, что с мамой проживает сиделка, и к ней регулярно приезжают врачи.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии помощницы народной артистки и внука Стаса Пьехи о ее состоянии.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?