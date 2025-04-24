Деменция и гипертония? Что происходит с Эдитой Пьехой

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 25 0

Стас Пьеха опроверг слухи о деменции бабушки Эдиты

Деменция и гипертония? — в каком состоянии Эдита Пьеха

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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В СМИ появилась информация о том, что певица больна.

Певец Стас Пьеха и помощница 87-летней народной артистки СССР, певицы Эдиты Пьехи, опровергли слухи о том, что артистка страдает от возрастной деменции и гипертонии. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что у певицы наблюдаются ухудшение памяти, дезориентация и проблемы с давлением, вызванные резким набором веса и малоподвижным образом жизни.

Вскоре помощница звезды в беседе с журналистами сайта KP.RU эту информацию опровергла. Она заявила, что слухи о деменции и гипертонии не соответствуют действительности. По ее словам, Пьеха действительно немного приболела — перенесла грипп и сейчас восстанавливается после болезни.

«У нее нет ни деменции, ни гипертонии. Вес она не набирала, просто простудилась. Сейчас у нее кашель и насморк, но в остальном все в порядке. По дому передвигается спокойно», — рассказала помощница артистки изданию.

На новость также отреагировал певец Стас Пьеха:

«Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то. Откуда [эта информация]? Я вообще не в курсе. Общаюсь (с ней регулярно. — Прим. ред.)», — заявил он в комментарии для Газета.ру.

При этом помощница певицы утверждает, что она находится под постоянным наблюдением и поддерживает связь с внуком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у певицы есть проблемы с ногами.

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