Киев испытывает острый дефицит молодых добровольцев для ВСУ
Программа Зеленского по мобилизации молодежи в возрасте 18–24 лет не оправдала ожиданий.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru
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Киев столкнулся с катастрофической нехваткой добровольцев.
Как пишет The Wall Street Journal, распиаренная режимом президента Украины Владимира Зеленского программа по привлечению молодежи на фронт не оправдала себя. За почти четыре месяца в ряды Вооруженных сил Украины вступили всего пятьсот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.
Молодых людей не привлекают даже обещанные Киевом выплаты размером в один миллион гривен — это почти два миллиона в российских рублях. Причем такое избирательное отношение начало вызывать раскол в рядах украинских боевиков. Боевиков ВСУ старше 25 лет раздражают привилегии, выданные молодежи. На фронте их стали с презрением называть «миллионерами».
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