Киев столкнулся с катастрофической нехваткой добровольцев.

Как пишет The Wall Street Journal, распиаренная режимом президента Украины Владимира Зеленского программа по привлечению молодежи на фронт не оправдала себя. За почти четыре месяца в ряды Вооруженных сил Украины вступили всего пятьсот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Молодых людей не привлекают даже обещанные Киевом выплаты размером в один миллион гривен — это почти два миллиона в российских рублях. Причем такое избирательное отношение начало вызывать раскол в рядах украинских боевиков. Боевиков ВСУ старше 25 лет раздражают привилегии, выданные молодежи. На фронте их стали с презрением называть «миллионерами».