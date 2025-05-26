Миссия невыполнима: Тома Круза вынесли на руках со съемочной площадки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Режиссер Иствуд: Тома Круза выносили на руках со съемок последнего фильма

Тома Круза выносили на руках со съемочной площадки

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

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Актер выполнял опасные трюки самостоятельно.

Голливудского актера тома Круза выносили на руках со съемочной площадки последнего фильма серии «Миссия невыполнима». Об этом изданию The Times of London рассказал режиссер картины и координатор трюков Уэйд Иствуд.

По словам кинематографиста, выполнение одного из трюков — полета на биплане — настолько измотало актера, что его пришлось буквально на руках выносить из кадра.

«Это выбило его из колеи. Ветер бил по нему, частицы винта во время взрыва летели в него. Это были самые тяжелые съемки, которые вы можете вообразить. Очень опасно и изнурительно. Мы выносили его с крыла на руках, потому что он смертельно устал», — признался Иствуд.

Это не единственный рискованный момент на съемочной площадке последней «Миссии». Например, Круз больше года готовился к сложному трюку с мотоциклом.

Артист известен многим как человек, который выполняет большинство рискованных элементов в фильмах самостоятельно. Он взлетал на крыле самолета, карабкался по небоскребу Бурдж-халифа и прыгал с парашютом.

Эта лента тоже, вероятно, не стала исключением, и 62-летний Круз вновь был задействован в съемках по-максимуму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тома Круза заподозрили в романе с Анной де Армас.

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