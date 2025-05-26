SHAMAN и Никита Осин представили новую песню «Друг»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 195 0

Исполнитель хита «Я русский» впервые выступил в качестве продюсера восходящей звезды.

SHAMAN и Никита Осин представили новую песню «Друг»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, написал песню «Друг» и исполнил ее в дуэте с Никитой Осиным. Премьера состоялась 26 мая 2025 года в прямом эфире на «Радио Шансон». Исполнитель хита «Я русский» впервые выступил в качестве продюсера восходящей звезды. Никита Осин стал вторым артистом продюсерского центра SHAMAN, который начал работу еще в сентябре 2022 года.

«Мы дружим с Никитой Осиным 13 лет, вместе прошли Академию музыки имени Гнесиных, общежитие и много всего, что нитками судьбы связывает друзей. Но стать продюсером Никиты — это бизнес-решение, логичное и четко выверенное. Он прекрасный музыкант и исполнитель, обладатель уникального, хорошо поставленного баса. Я ранее написал для него несколько композиций в стиле лирический шансон. Одна из них в его исполнении стала частью моей концертной программы «Ты моя 2025», — рассказал SHAMAN.

Тембр Никиты Осина часто сравнивают с тембром Муслима Магомаева, поэтому молодой исполнитель и озвучил легендарного артиста в одноименном сериале «Магомаев».

«Я долго был уверен, что мой голос — моя удача и проклятье одновременно. Я довольно быстро нашел репертуар — это были песни Магомаева, Бернеса, Кобзона. С ними я побеждал на многих конкурсах, поступал в Академию и прослушивался на телешоу. Эти песни стали талисманом по жизни», — рассказал Осин.

Он также подчеркнул, что стал «заложником жанра классических эстрадных песен», но SHAMAN нашел для него выход. Будучи продюсероим, он поверил в молодого артиста и в его талант.

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SHAMAN и Никита Осин представили новую песню «Друг»

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