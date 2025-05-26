Республика обеспечила себе шесть миллионов кубометров.

Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках газа до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщил директор компании Srbijagas Душан Баятович.

Таким образом, республика обеспечила себе шесть миллионов кубометров по цене 290 евро за кубометр.

«На практике это означает, что мы сможем заполнить склады в Венгрии и „Банатском дворе“ и будем хорошо обеспечены на зиму», — цитирует его RTRS.

По словам директора компании, продление контракта поможет запастись перед отопительным сезоном. Газ для домохозяйств не подорожает, а для предприятий станет дешевле. Он отметил, что США не смогут компенсировать выпавшие объемы, если Евросоюз распространит санкции на поставки российского газа, поскольку без ресурса России нет решения для стабильного снабжения.

Сербия ранее отказалась присоединяться к европейским антироссийским санкциям и извинилась перед Россией. Власти республики осознали, что поддержка антироссийской резолюции во время голосования в Генассамблее ООН была чудовищной ошибкой.