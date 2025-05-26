«Способ уйти от внутренней боли»: чем мужская депрессия отличается от женской

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Психолог Сулим: женская депрессия диагностируется чаще

«Способ уйти от внутренней боли»: чем отличаются мужская и женская депрессия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Многие ошибочно полагают, что данное заболевание — преимущественно проблема представительниц прекрасного пола.

Женская депрессия отличается от мужской тем, что диагностируется чаще и проявляется ярче. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с изданием aif.ru.

«Женщины подвержены более ярким эмоциональным колебаниям. Это связано с гормональным циклом и соотношением гормонов, поэтому у них депрессия может быть более заметной», — пояснила она.

У представителей сильного пола психический недуг проявляется незаметно и скрытно. В том числе из-за стереотипов, которые диктуют, что мужчины должны быть всегда сильными. Человек и сам может не заметить, что с ним происходит что-то не то.

«Часто он не обращается за помощью, но при этом может переживать не меньше. Такие состояния могут выражаться в склонности к алкоголю, зависимостям, в том числе сексуального характера — как способ уйти от внутренней боли», — отметила эксперт.

По словам психолога, несмотря на то, что формы депрессии проявляются по-разному, но и мужчина, и женщина нуждаются в поддержке. Не стоит игнорировать первые признаки ухудшения эмоционального состояния и оставаться наедине с проблемой. Лучше всего обсудить состояние с близкими или обратиться к специалисту.

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