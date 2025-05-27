«Хотела быть известной»: Анфиса Чехова рассказала о начале своей карьеры

Телеведущая призналась, что в молодости шла на многие уступки ради профессионального роста.

В молодости хотелось профессионального роста, поэтому приходилось идти на многие уступки. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала телеведущая и актриса Анфиса Чехова на живой презентации сольного альбома певицы JALAGONIA.

Артистка отметила, что в начале своей творческой деятельности мечтала о славе и делала все возможное, чтобы ее получить. Однако, по словам Чеховой, чужое расстройство взамен на собственную реализацию ей менять не хотелось, поэтому на сделку с собственными принципами она не пошла.

«Я была жуткой карьеристкой. Все, что я хотела, это быть известной. Я не шла по головам, мне хватало совести и добросовестности», — пояснила Анфиса.

При этом она добавила, что в настоящий момент многое из того, к чему она была готова раньше для обретения популярности, уже не является для нее возможным.

«Но все равно я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной. На то, на что сейчас бы не согласилась никогда в жизни», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова готовится выйти замуж.