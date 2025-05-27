«Хотела быть известной»: Анфиса Чехова рассказала о начале своей карьеры

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 43 0

Анфиса Чехова в начале карьеры соглашалась на любую работу ради славы

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая призналась, что в молодости шла на многие уступки ради профессионального роста.

В молодости хотелось профессионального роста, поэтому приходилось идти на многие уступки. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала телеведущая и актриса Анфиса Чехова на живой презентации сольного альбома певицы JALAGONIA.

Артистка отметила, что в начале своей творческой деятельности мечтала о славе и делала все возможное, чтобы ее получить. Однако, по словам Чеховой, чужое расстройство взамен на собственную реализацию ей менять не хотелось, поэтому на сделку с собственными принципами она не пошла.

«Я была жуткой карьеристкой. Все, что я хотела, это быть известной. Я не шла по головам, мне хватало совести и добросовестности», — пояснила Анфиса.

При этом она добавила, что в настоящий момент многое из того, к чему она была готова раньше для обретения популярности, уже не является для нее возможным.

«Но все равно я на многое соглашалась ради того, чтобы быть известной. На то, на что сейчас бы не согласилась никогда в жизни», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова готовится выйти замуж.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
Защитный механизм: как сохранить молодость кожи в период солнечной активности
9:06
Пик возможностей: герои СВО готовятся впервые в мире покорить Эльбрус на протезах
8:53
Радушный прием: Узбекистан упростит въезд для россиян
8:48
«Повзрослел, возмужал»: Глеба Калюжного проводили в армию
8:36
Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
8:20
Пять нулей: средние зарплаты в России вырастут до 100 тысяч рублей

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Смена ролей: как распознать женщину-абьюзера и чего от нее ожидать
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025