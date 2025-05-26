Президент США лишь подтвердил недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неадекватности лидера киевского режима.
Фото: Reuters/Nathan Howard
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Все высказывания президента Украины Владимира Зеленского выходят Киеву боком. Такое заявление прозвучало накануне из уст американского лидера Дональда Трампа. Он также добавил, что коллеге пора остановиться и приступить к реально полезным для его государства делам.
«Президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего… Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится. И лучше бы это прекратить», — написал Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.
Парой дней ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также указывал на нежелание Зеленского искать выгоды для Украины. И это говорит лишь, что лидер киевского режима — неадекватный руководитель, подчеркнул Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли» под эгидой Дипломатической академии МИД.
«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это неадекватный руководитель», — сказал он.
Как напомнил Лавров, Зеленский требовал явки президента РФ Владимира Путина в Стамбул, хотя сам лично подписал указ о запрете на переговоры с ним. С другой стороны, отметил дипломат, второй раунд прямых переговоров уже назначен, а это все-таки позитивный знак.
Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе американской поддержки Украины. Почему Белый дом во главе с Трампом дистанцируется на фоне все более активной Европы?
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