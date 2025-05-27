Дорогу покажешь? В Москве таксистов начнут штрафовать за незнание города

Водителей обяжут проходить аттестацию по знанию улиц и правил.

Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города. Наказание грозит тем водителям, которые не прошли обязательную аттестацию.

При проверке документов и отсутствия ее результатов инспектор выпишет штраф пять тысяч рублей. Тест можно сдать очно или онлайн. Таксисты должны знать названия улиц, где находятся основные достопримечательности, больницы и представлять, куда ехать, если откажет навигатор. Кроме того, таксистам необходимо знать, как действовать при чрезвычайной ситуации и правила перевозки пассажиров.