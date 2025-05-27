Пять нулей: средние зарплаты в России вырастут до 100 тысяч рублей

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Средние зарплаты в России вырастут до 100 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Какие сферы наиболее высокооплачиваемы?

Средние зарплаты в России могут вырасти до ста тысяч рублей к концу года. Речь идет о начисляемых доходах до вычета налогов. По данным «Известий», уже сейчас можно выделить шесть отраслей, где средняя зарплата превышает заданную планку.

Лучше всего зарабатывают в IT-сфере, финансах и добыче сырья. Кроме того, в этом году активно будет расти жалованье в секторах, которые выполняют госзаказ — металлургии, машиностроении и производстве оборудования. Медленнее других традиционно доходы увеличатся у бюджетников — учителей, соцработников, а также в сельском хозяйстве.

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