Пик возможностей: герои СВО готовятся впервые в мире покорить Эльбрус на протезах

На горизонте Эльбрус, вокруг — большой Кавказский хребет. Эта группа альпинистов — необычная. В тренировочном походе — участники СВО на протезах ног. Они уже поднялись так высоко, что все ощутили острую гипоксию. Им непросто, но они не ноют.

«Вот есть люди, которые воспринимают такую нагрузку как категорически тяжелую. Просто мне она не кажется сильно тяжелой. На фронте бывает значительно тяжелее», — рассказал участник СВО Станислав Пономарев.

Участники уникального проекта «Время Сильных» в эти дни проходят акклиматизационные выходы в горах. Впервые в истории Эльбрус должна покорить группа альпинистов на протезах.

«Название „Время сильных“ отражает то, что люди, прошедшие через боль, огонь, страдания, медные трубы, все-таки вернулись к жизни, способны жить дальше полной жизнью, не отчаиваться, всегда адаптироваться и идти вперед», — заявил участник СВО Денис Шейн-Митрофанов.

Полная экипировка: рюкзаки, кошки, ледорубы, страховочные системы. Участники проекта осваивают основы альпинизма. Проводники дают уроки выживания. Все учатся пристегиваться к перилам, правильной технике подъема и спуска. Профессиональные гиды обучают и останавливаться при срыве.

«Склоны Эльбруса настолько крутые, что порой даже опытные альпинисты срываются вниз. Чтобы выжить, нужен навык самозадержания ледорубом, вот его мы сейчас и отрабатываем. Давайте попробуем… Смог, смог, выжил!», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Инвалиды на протезах не только проходят акклиматизацию, но и проверку на прочность. Профессиональные гиды разработали специальный план, сначала группа поднялась на гору Машук с небольшим набором высоты, затем был треккинг в ущелье Терскол, дальше уже в полной экипировке поэтапно шли от подножья Эльбруса к скалам Пастухова, а это 4800 метров над уровнем моря.

«Важно было дать ребятам понять, как они будут себя чувствовать на реальном горном рельефе, на снегу, пересеченной местности, на скалах и камнях. И выявить триггеры не только физические, но и психоэмоциональные, которые могут усугубить состояние», — рассказал горный гид Антон Бричевский.

Чем выше, тем опаснее. Гипоксия, мышечные спазмы, скачки давления, риск отека легких. На высоте 3900 метров врач команды мониторит сатурацию, пульс и давление участников.

«Сейчас мы на высоте 3900. Тут уже вполне себе могут проявляться признаки горной болезни. Это индивидуально. Профилактически мы начинаем принимать аспирин для того, чтобы разжижить кровь и поднять сатурацию и легче переносить нагрузки, но вообще ребята справляются хорошо, на мой взгляд», — заявил заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники».

Здесь же на высоте проводят техобслуживание протезов участников восхождения. Ежедневно вносятся коррекции, чтобы прилегание было идеальным.

«Именно поэтому у нас гильзы выполнены из термоформового материала, который мы можем спокойно погреть и отогнуть в том месте, которое приносит дискомфорт человеку», — поделился ведущий протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев.

С апреля врачи готовят к восхождению героев проекта, как космонавтов к полету. Сначала в клинике высоких технологий «Белоостров» в Санкт-Петербурге, затем на территории «Сириус» в специализированном центре «СпортМедКлиника». Алексей на себе ощутил, как помощь врачей, тренировки и восстановительные процедуры помогли ему стать сильнее.

«В „Белоострове“ у меня были одни показатели. В „Сириусе“, когда мы проходили подготовку, у меня показатели стали в два раза лучше», — рассказал участник СВО Алексей Безденежных.

На высоте 3500 ветераны СВО возложили цветы к памятнику Героям обороны Приэльбрусья. Этот монумент посвящен самому высокогорному фронту Великой Отечественной. И здесь, на Эльбрусе советские солдаты бились с фашистами.

«Это прям гордость, мурашки по коже, просто я понимаю, на что способен человек, чтобы отстоять свою родину, свою честь», — заявил участник СВО Артем Тумак.

К финальному восхождению будут допущены только шестеро. В июне начнется заключительный этап подготовки. Врачи и протезисты выведут участников проекта на пик физических, психологических и технических возможностей. А в июле ветеранам СВО на протезах предстоит покорить Эльбрус — подняться на высоту 5642 метра и войти в историю.