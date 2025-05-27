Западные страны тешили себя фантазиями о «зеленой революции», вдобавок отказались от дешевого российского газа. Все это привело к масштабным отключениям.

Борьба за энергосвободу расколола Европу на несколько лагерей. Одни требуют возобновить поставки российского газа, другие фантазируют о «зеленой революции», а третьи — призывают утвердить программу строительства новых атомных электростанций. И кажется, политиков уже не волнует мнение простых европейцев, которые за последние годы стали в разы больше платить за свет. Ну а кто от этого соберет главную прибыль уже ни для кого не секрет. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все объяснил.

Еще недавно они наперегонки закрывали свои АЭС, а теперь — новая гонка: на их перезапуск. Атомный ренессанс в Европе — и внезапно синхронный. Швеция берется за возведение нового поколения атомных электростанций. Эстония инициировала разработку комплексного плана по строительству первой в стране АЭС — нарисовать ее уже получилось.

Германия, несмотря на формальный отказ от мирного атома, рассматривает тоже возможность восстановления сразу девяти станций. В распоряжении прессы оказались лоббистские попытки спасти реакторы, которые еще можно вернуть к жизни. Капитуляция перед реальностью.

«Это политический сигнал. И прежде всего, это признание реальности, которая отрицалась годами. Без атомной энергии стабильное, независимое и климатически нейтральное энергоснабжение в такой промышленно развитой стране, как Германия, невозможно», — заявила член партии «Альтернатива для Германии» Елена Фритц.

От безысходности: у одних только французов счета за коммуналку за десять последних беспросветных лет «зеленого перехода» выросли сразу на рекордные 120 процентов.

«Для частных потребителей счета просто взлетели. Но особенно тяжелая ситуация у малых и средних предприятий — ремесленников, торговцев, небольших и средних компаний или производств. Их счета за электроэнергию выросли катастрофически. Это привело к множеству банкротств, потому что предприниматели просто не могли справиться», — объяснил политолог Филипп де Велль.

И это — во Франции, с ее собственным ядерным потенциалом. А мощности загружены не более чем на две трети. Экс-глава крупнейшего оператора обвиняет во всем немцев, из-за которых все в буквальном смысле стало угасать.

«Германия вставляла нам палки в колеса всякий раз, когда мы пытались заставить их признать, что атомная энергетика — такой же экологичный источник энергии», — заявила Анн Ловержон, бывшая глава французского оператора ядерной энергии Areva.

Прибалтике просто отдали приказ: закрытие Игналинской АЭС в Литве было обязательным условием для вступления в Евросоюз. Советское наследие — под нож, ради общего и, якобы, светлого будущего. Тешили себя фантазиями о «зеленой революции», вдобавок отказались от дешевого российского газа. А сейчас это оборачивается масштабными отключениями. В Испании недавно нашумевший блэкаут произошел именно в тот самый момент, когда власти рапортовали о полном, стопроцентном переходе на возобновляемые источники.

«Ветер, солнце и вода — у природы, казалось бы, этого добра в избытке. Бери сколько хочешь и задаром. Но вот парадокс: чем больше в Европе „зеленой“ генерации, тем выше платежи за коммуналку. Лопасти крутятся, электросчетчики — тоже», — подчеркнул корреспондент.

Немецкая промышленность наконец взвыла: глава Саксонии на днях призывал восстановить «Северный поток — 2» и начать поставки российского газа. Инициатива поддержана ведущими оппозиционными политиками.

Вот только в Брюсселе подумывают обложить уже разрушенный газопровод такими санкциями, в том числе против своих же компаний, чтобы никому и в голову не пришло сотрудничество с Москвой. То, что здесь упорно называют энергозависимостью, умалчивая в то же самое время — в чьих именно интересах сломя шею, сейчас восстанавливаются атомные объекты?

В американском Белом доме — какое совпадение — тоже вовсю подписываются под развитием именно ядерной энергетики, которой отдается повышенный приоритет. Со своими малыми модульными реакторами США уже влезли и на европейский континент. И это, конечно, не гуманитарная помощь — за лицензии, обслуживание, обучение персонала и топливо, придется расплачиваться. ЕС так отчаянно боролся за энергосвободу, а попадает под еще больший контроль.