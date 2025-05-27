«Армия — это армия»: Калюжный рассказал о том, чего ждет от службы

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 62 0

Глеб Калюжный надеется найти друзей в армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У актера оптимистичный настрой.

Актер Глеб Калюжный надеется, что в армии сможет обрести дополнительные навыки и найдет новых друзей. Об этом он рассказал корреспондентам 5-tv.ru около призывного пункта в Москве.

На месте артист встретился со своими родными и близкими, с которыми попрощался перед отправкой в армию. У Калюжного оптимистичный настрой.

«Армия — это армия», — ответил он на вопрос, какие ему напутствия дали друзья, прошедшие службу.

Пройти срочную службу Калюжного вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш». Съемки проходили в Донбассе, где актер познакомился с военнослужащими, с которыми у него завязались хорошие дружеские отношения. Именно их пример убедил его отдать долг Родине. По возвращении многие родные заметили, как Глеб изменился и утвердился в своем решении отправиться служить.

Как отметил директор и киноагент актера Григорий Сухов, у Глеба не было волнения или страха перед отправкой, лишь легкий мандраж, который бывает перед сдачей экзамена. Причем, для Калюжного особых сложностей служба не должна вызвать, как думают его родные, поскольку он с детства занимался спортом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мать Глеба Калюжного поделилась впечатлениями о его предстоящей службе.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:45
Пенсионер покончил с собой после обмана мошенников на 52 миллиона рублей
10:40
Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток Европы сорвать урегулирование на Украине
10:22
«Активные граждане» выберут граффити — символ молодежи Москвы
10:15
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными
9:58
Жемчужный ренессанс и эпоха брошей: какие аксессуары в моде летом 2025
9:51
Санкт-Петербургу — 322 года: как Северная столица отметит день рождения

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
«Нет речи о слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025