Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток Европы сорвать урегулирование на Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Москва ожидает, что его назначат на 30 мая.

РФ запросила заседание СБ ООН из-за попыток Европы мешать урегулированию

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

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В связи с угрозами глобальному миру, вызванными действиями ряда европейских стран, пытающихся помешать урегулированию конфликта на Украине, Россия инициировала запрос на проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «европейские спонсоры» Украины инициировали заседание по гуманитарной ситуации в стране на 29 мая.

«Мы решили ответить зеркально и в свою очередь запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — сообщил Полянский.

Предварительная дата заседания — 30 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия уничтожает военные объекты Украины после атак БПЛА. В отличие от Вооруженных сил Украины, приоритетная цель ВС РФ — не жилые дома, а логистические узлы и базы подготовки украинских сил. К тому же, удары российской армии намного эффективнее. Так, в Киеве уже полыхает завод «Антонов», где собирали БПЛА.

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