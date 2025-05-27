В то время как Киев отправляет дроны на жилые дома, российские ракеты попадают в логистические узлы и базы подготовки украинских сил.

Основную ставку Киев сейчас делает на удары беспилотниками. За минувшие сутки наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше 220 аппаратов и около 140 вне зоны специальной военной операции, а уже над территорией России, и очень часто целями становятся гражданские объекты и даже просто жилые дома. Фактически своими действиями украинские военные провоцируют нас на нанесение ответных ударов. Но есть два существенных отличия: Москва бьет только по объектам военной инфраструктуры и делает это намного эффективнее. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Они долго этого хотели, выпрашивали и дождались. Ответ нашей армии на ежедневные провокации Зеленского. Третья ночь подряд его режиму дается тяжело: цели — только военные объекты. Вот полыхает завод «Антонов» в Киеве, где собирали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это уже Одесский порт — контейнеровозы с натовским оружием.

«Не только один контейнеровоз, там и склады. И как раз попали по причалу, и уничтожена была большая партия современных вооружений, в том числе и беспилотников», — заявил профессор МГИМО МИД РФ, директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Алексей Подберезкин.

Беспилотники, которые Киев каждый день отправляет на Москву. Только Вооруженные силы Украины (ВСУ) в своих целях неизбирательны. БПЛА летят абы куда — по гражданским объектам. Вот прилет в купол церкви, а это уже ближайшее Подмосковье.

Многоэтажка в Туле. Осколки сыпались на мирных жителей. Налеты беспилотников — в Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Московской областях. Небо закрыто, в аэропортах огромные очереди. Тактика у боевиков одна — главное, чтобы БПЛА было много, пару сотен, долетели поближе к Москве, навели панику, а там куда попадет. И вот для сравнения — ювелирный удар наших бойцов по заводу радиоприборов в Чернигове. На Украине во время воздушной тревоги мирные даже не прячутся — знают, куда летит ракета, и что попадет точно в цель.

Все наши точечные, аккуратные и выверенные удары — ответ на налеты Киева по гражданским. Их предупреждали много раз. Наш МИД заявлял: на все террористические атаки ВСУ будет адекватный ответ. Зеленский все это прекрасно знал, но продолжал. Российское ПВО — справилось.

Чего не скажешь про киевское, которое перегружают наши комбинированные удары. В списке пораженных объектов за три дня — аэродромы, куча складов. Вот еще один удар «Искандером» — точно по военному лагерю, где тренировался спецназ ВСУ. Но Киев воюет не так.

«ВСУ бьют по городам, по жилым домам, по мирным жителям, пытаясь нагнать страху у нашего населения, вызвать у него чувство беззащитности и многое другое», — отметил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Чего стоит только захват боевиками ВСУ в плен мирных жителей в Курской области, беззащитных пенсионеров, а потом обмен их на военных в рамках стамбульских договоренностей.

На фронте у ВСУ ничего не выходит. Массовые налеты БПЛА на наши регионы — сейчас главный для Киева инструмент.

«Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривал обмен военнопленными „1000 на 1000“ и продолжение работы над документами, в которых будут сформулированы конкретные условия и требования, выполнение которых необходимо для заключения договоренностей», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Зеленский в очередной раз демонстрирует, что договариваться не намерен, как это было и во время так называемого энергетического перемирия, точь-в-точь ситуация и накануне прекращения огня 9 мая. Пытается выставить ответ наших Вооруженных сил на его провокации бесчеловечным. А Запад притворяется, что не видит циничные атаки ВСУ по гражданским объектам. Как раз из которых и понятно, кто действительно хочет мира.