Новая система «Купол Донбасса» в Горловке за неделю сбила 86 дронов ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Противник продолжает совершать атаки по мирному населению и инфраструктуре города.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Штаб обороны ДНР/TRO_DPR; 5-tv.ru

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ФСБ России развернула систему «Купол Донбасса» в Горловке Донецкой народной республике для защиты территории. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

В ведомстве отметили, что противник продолжает совершать атаки по мирному населению и инфраструктуре города. Целью боевиков являются водонапорные узлы, газовые и трансформаторные станции.

Чтобы предотвратить удары, система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» получила обновления. Это позволяет распознавать одновременно большую часть дронов и перехватывать картинку.

«Антитеррористические подразделения регионального УФСБ используют новейшую технику для срыва массированных атак вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что с приближением к территории у БПЛА возникают помехи. Боевики теряют контроль над управлением техникой и дроны падают на землю. Таким образом только за прошедшую неделю было сбито 86 беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, расчет БПЛА «Молния» группировки войск «Восток» разгромил пункты временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

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