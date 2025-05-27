Расчет БПЛА «Молния» уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские националисты продолжают нести значительные потери на поле боя.
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» группировки войск «Восток» разгромил пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Опираясь на данные разведки о размещении живой силы и техники противника, расчет оперативно нанес удары по выявленным целям. Для поражения опорных пунктов использовались БПЛА, оснащенные противотанковыми минами, что позволило нанести серьезный урон по позициям украинских боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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