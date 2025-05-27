«Я в шоке»: Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»
Бородина в шоке из-за тюремного срока звезды «Великолепного века» Халита Эргенча
Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people
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Телеведущая является ярой поклонницей турецких сериалов.
Телеведущая Ксения Бородина в шоке из-за тюремного срока актера сериала «Великолепный век» Халита Эргенча. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале.
«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к одному году 10 месяцам», — написала телеведущая.
Бородина является ярой поклонницей турецких сериалов, поэтому новость о звезде «Великолепного века» стала для нее настоящим ударом.
Теперь ведущую беспокоит дальнейшая судьба нового сериала, в котором снялся актер.
«Интересно, что будет дальше с „Если король проиграет“, неужели остановят съемки», — задалась вопросом Бородина.
Известно, что Халита Эргенча признали виновным в даче ложных показаний. Приговор суда был вынесен по делу в отношении протестов, прошедших в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году.
Уточнялось, что Эргенчу назначен срок лишения свободы — два года и три месяца. При этом суд принял во внимание отсутствие судимостей у актера до этого, а также его примерное поведение, поэтому срок был сокращен до года десяти месяцев и 15-ти дней. Вынесенный приговор к тому же предусматривает отсрочку исполнения наказания.
Вины актер не признал и просил об оправдании перед судом. Приговор может быть обжалован. Судебный процесс прошел в Стамбуле.
Ранее 5-tv.ru писал, как турецкий актер Джан Яман покоряет Россию. Он пообещал вернуться в столицу для съемок в кино и уже начал учить русский язык.
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