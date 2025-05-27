«Я в шоке»: Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Бородина в шоке из-за тюремного срока звезды «Великолепного века» Халита Эргенча

«В шоке»: Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая является ярой поклонницей турецких сериалов.

Телеведущая Ксения Бородина в шоке из-за тюремного срока актера сериала «Великолепный век» Халита Эргенча. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к одному году 10 месяцам», — написала телеведущая.

Бородина является ярой поклонницей турецких сериалов, поэтому новость о звезде «Великолепного века» стала для нее настоящим ударом.

Теперь ведущую беспокоит дальнейшая судьба нового сериала, в котором снялся актер.

«Интересно, что будет дальше с „Если король проиграет“, неужели остановят съемки», — задалась вопросом Бородина.

Известно, что Халита Эргенча признали виновным в даче ложных показаний. Приговор суда был вынесен по делу в отношении протестов, прошедших в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году.

Уточнялось, что Эргенчу назначен срок лишения свободы — два года и три месяца. При этом суд принял во внимание отсутствие судимостей у актера до этого, а также его примерное поведение, поэтому срок был сокращен до года десяти месяцев и 15-ти дней. Вынесенный приговор к тому же предусматривает отсрочку исполнения наказания.

Вины актер не признал и просил об оправдании перед судом. Приговор может быть обжалован. Судебный процесс прошел в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru писал, как турецкий актер Джан Яман покоряет Россию. Он пообещал вернуться в столицу для съемок в кино и уже начал учить русский язык.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
«Я в шоке»: Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»
13:31
Средства ПВО уничтожили более двух тысяч БПЛА над регионами России с 20 мая
13:20
Въезд запрещен! Маркировка для водителей может появиться на лекарствах
13:03
Новая система «Купол Донбасса» в Горловке за неделю сбила 86 дронов ВСУ
12:48
Свыше 300 жителей приграничья Курской области погибли после вторжения ВСУ
12:31
Культурные площадки Москвы подготовились к Международному дню защиты детей

Сейчас читают

Исполнителя главной роли в сериале «Великолепный век» приговорили к лишению свободы
«Нет речи о слабости»: психолог о лечении Позова в психиатрической клинике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025