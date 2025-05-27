Семь пятниц на неделе: в Германии снова передумали поставлять ракеты Украине

Сегодня новый поворот получило резонансное заявление о том, что Европа снимает все ограничения по дальности применения ракет, уже поставленных или пока обещанных Киеву. Это в первую очередь касается немецких Taurus. Из-за них едва не разругались Канцлер Мерц и его заместитель — они успели сделать взаимоисключающие заявления. Деталями поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отказ от ограничения дальности ракет, новые угрозы в адрес России и бесконечные попытки подбодрить, как самих себя, так и Киев. Но показаться сильным после глупой ситуации, в которую загнал себя Макрон, получив пощечину от жены, больше не получается ни у кого.

Еще одну оплеуху, уже словесную получил немецкий канцлер — от своего же зама. Вице-канцлер публично опроверг заявления Мерца о том, что Берлин и его союзники сняли ограничения на дальность ракет для Украины.

«Нет никакого нового статуса. Мы совместно договорились, что не будем публично спекулировать или публично говорить о системах вооружений. У этого правительства нет нового соглашения, которое выходило бы за рамки того, что делало предыдущее правительство», — заявил Ларс Клингбайль, вице-канцлер Германии.

Клингбайль, по сути, уличил своего начальника во лжи. И тому уже сегодня пришлось вилять — якобы, его неправильно поняли.

«Именно об этом я говорил вчера, что страны, которые такие ограничения вводили, давно от них отказались. В этой связи вчера в Берлине я рассказал о том, что происходит уже несколько месяцев — а именно, что Украина имеет право использовать полученное оружие, в том числе за пределами своих границ», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, для Мерца такая вот попытка слукавить — чуть ли не единственный выход из тупика. Поддержка Киева не приносит последнему каких-либо значимых плюсов. Например, системы ПВО теперь в жутком дефиците не только на Украине, но и во всем НАТО.

«Украина просит системы „Пэтриот“, которых, честно говоря, у нас нет. Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО, у которых есть несколько подобных батарей ПВО. И они могли бы предоставить их украинцам, например, для защиты воздушного пространства Киева и других мест», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Только вот будущие поставки, если они состоятся, будут уже только за деньги. Потому что те же «Пэтриот» — основная система ПВО Альянса, показали крайне низкую эффективность против современных российских ракет.

«Учитывая последние ракетные технологии России, разница подлета составляет пять минут, чтобы эти последние ракеты прилетели к нам со скоростью в пять раз больше скорости звука. Их до сих пор сложно перехватить нашими системами ПРО. Все мы на Восточном фланге, не только Финляндия и другие восемь стран», — отметил генсек НАТО Марк Рютте.

Это Польша, все три прибалтийские и некоторые другие страны — самые активные помощники Киева. И все они поняли, что если продолжат поставки, то рискуют остаться совсем без систем противовоздушной обороны. Видя как при этом, российская армия ежедневно уничтожает сотни украинских дронов.

Существует или уже нет ограничение дальности для поставленных Украине ракет, до сих пор не очень понятно. Но на остальном фоне это, видимо, не так уж и важно. И даже если ограничение Европа все же отменит, ничем Киеву это помочь не сможет — только немного отдалит неминуемую военную катастрофу.