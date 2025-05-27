«Глядя друг другу в глаза»: Путин дал совет, как сделать предложение

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Путин скептично отнесся к идее делать предложение через «Госуслуги»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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По мнению президента России, «онлайн»-вариант подходит только в тех случаях, когда необходимо сэкономить время.

Предложение руки и сердца нужно делать вживую, глядя друг другу в глаза. Портал «Госуслуги» — не лучший вариант. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Наверное, для того чтобы время сэкономить, это неплохо, но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции», — сказал глава государства.

Он добавил, что «Госуслуги» стали народным ресурсом с собственными традициями. Путин подчеркнул, что самые активные пользователи платформы — молодежь. Однако стремительное развитие портала — не главное достижение.

По мнению главы государства, органы власти должны применять в своей работе доступные и эффективные инструменты. Цифровые ресурсы в полной мере соответствуют этим требованиям.

«На мой взгляд, самое главное, что было сделано, — это то, что мы дали возможность госслужащим самостоятельно, без дорогостоящей IT-разработки, создавать нужные им решения», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными.

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«Глядя друг другу в глаза»: Путин дал совет, как сделать предложение

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