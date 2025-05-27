«Я сделал то, что должен был»: появилось первое видео Глеба Калюжного из армии

Пройти срочную службу актера вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш».

Актер Глеб Калюжный снял первое видео из армии. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео актер показал себя в военной форме и выглядел довольно бодрым и веселым.

«Все хорошо», — заверил он всех.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

До своего отъезда Калюжный обратился к своим поклонникам, где рассказал, что сделал важный выбор в своей жизни. По его словам, пройти срочную службу вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш», съемки которого проходили в Донбассе и Мариуполе. После этого актер посмотрел на все совсем по-другому.

«Я сделал то, что должен был на съемочных площадках. Теперь делаю то, что должен по жизни», — сказал он.

По возвращении многие родные заметили, как Глеб изменился и утвердился в своем решении отправиться служить.

Как отметил директор и киноагент актера Григорий Сухов, у Глеба не было волнения или страха перед отправкой, лишь легкий мандраж, который бывает перед сдачей экзамена. Причем, для Калюжного особых сложностей служба не должна вызвать, как думают его родные, поскольку он с детства занимался спортом.

Ранее 5-tv.ru писал, правда ли Калюжный уклонялся от армии. В марте в отношении актера было возбуждено уголовное дело из-за неявки в военкомат.