«Дал объяснение»: правда ли Калюжный уклонялся от армии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 46 0

Киноагент Сухов: Глеб Калюжный не уклонялся от службы в армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В марте в отношении актера было возбуждено уголовное дело из-за неявки в военкомат.

Возбужденное уголовное дело в отношении актера Глеба Калюжного из-за уклонения от армии завершилось уплатой штрафа. Об этом рассказал корреспондентам 5-tv.ru его директор и киноагент Григорий Сухов возле призывного пункта в Москве.

Звезда «Трудных подростков» и «Вампиров средней полосы» в марте стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат. Он должен был приехать в местное отделение и получить повестку еще в октябре 2024 года, но так этого и не сделал. Оснований для отсрочки или освобождения у Калюжного не было.

Однако, как объяснил Сухов, вся ситуация произошла из-за банального отсутствия единого реестра у военкоматов.

Калюжный не был прописан в Краснопресненском районе, у него была временная регистрация, когда ему было 14 лет. Но после 2020 года у него имелась прописка в Химках.

«И он изначально приехал в Химки. Они посмотрели, что Глеб прописан в Химках. Он показал им документы об учебе. К сожалению, не синхронизировались информация. То есть нет единого реестра между военкоматами», — сказал Сухов.

По его словам, выяснилось, что повестки поступали на старый адрес в Твери, то есть Калюжный их не получал. Но со стороны выглядело так, будто он уклоняется от призыва. Об этом стало известно, когда соответствующая информация появилась на Госуслугах. 

«Глеб дал объяснение в Следственном комитете. Приехал в военкомат в Тверской и все. И ему там выписали административный штраф. На этом все закончилось», — ответил Сухов, но сумму уточнять не стал.

Калюжный ушел в армию с призывного пункта на Угрешской улице в Москве. Провожать его пришли друзья и родственники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Калюжный ждет от службы в армии.

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