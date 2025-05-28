Подкралась незаметно: как гаджеты приводят к деменции

Быстрая утомляемость на фоне легких задач — один из признаков коварного недуга.

Цифровая деменция или ухудшение когнитивных способностей вследствие длительного использования цифровых технологий — метафора для обозначения зависимости от гаджетов. Об этом неофициальном направлении в беседе с aif.ru рассказала специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина.

Происхождение термина

Немецкий психиатр Манфред Шпитцер впервые употребил это обозначение в 2012 году в книге Digitale Demenz. Он считал, что использование смартфонов на постоянной основе вырабатывает у людей беспомощность. Ученый отмечал, что пользователи сети предпочитают не запоминать информацию, а лишь искать ее на просторах интернета, из-за чего память перестает работать в оптимальном режиме. К тому же пропадает способность ориентации, ведь в этом все чаще помогает GPS. Привычка к клиповому мышлению негативно сказывается на концентрации.

Симптомы цифровой деменции

Основным маркером когнитивного ослабевания считается забывание простых вещей, в числе которых номера телефонов и понимание дороги без навигатора. Постоянное переключение между вкладками не позволяет сосредоточиться на задаче, а чувство стресса при отсутствии телефона под рукой угнетает. Способность к подсчету утрачивается, поэтому на помощь приходит калькулятор.

Пусть диагноз неофициальный, но он все равно вызывает тревогу, поскольку становится более распространенным.

«С каждым годом наш мозг все больше „отдает“ когнитивные функции гаджетам. Мы реже запоминаем номера телефонов, имена и списки дел — ведь все всегда под рукой. Однако за этим удобством стоит цена: снижение концентрации, ухудшение памяти и трудности с принятием решений», — пояснила специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина.

Среди признаков этого состояния — рассеянность, постоянное ощущение «информационного шума», когда человек быстро утомляется на фоне элементарных задач. В таких случаях поступают жалобы на «заторможенность», поверхностную сфокусированность и забывчивость.

Мозг, как и мышца, нуждается в тренировках. Именно поэтому упражнения для памяти, внимания и мышления необходимо выполнять ежедневно.

Как избежать ухудшения мозговой активности

Предотвратить появления проблем с работой мозга помогают тренировки памяти. Полезны будут классические методы из детства, например, заучивание стихотворений, телефонных номеров и времяпровождение за настольными играми.

С современной скоростью жизни необходим цифровой детокс, поэтому периодически важно отключать уведомления на смартфоне для того, чтобы провести «оффлайн-часы» наедине с собой и со своими мыслями.

Еще одним эффективным методом является применение бумажных карт и решение задач без поисковика. При этом постоянный скроллинг можно заменить чтением бумажных книг, чтобы потратить время с заметной пользой.

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