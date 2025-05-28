Петербургские мосты окрасились в цвета российского флага в честь 322-летия города
Дополняют световое представление проекции старинных гравюр.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мосты Санкт-Петербурга окрасились в цвета российского триколора. Город отмечает 322-й день рождения. Яркие огни и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Дополняют световое оформление проекции старинных гравюр на фасадах зданий в историческом центре.
В этом году День города в Петербурге пришелся на середину недели. Поэтому праздничные события растянутся на несколько дней. Завершатся торжества разведением Дворцового моста под «Гимн Великому городу».
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