Петербургские мосты окрасились в цвета российского флага в честь 322-летия города

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Дополняют световое представление проекции старинных гравюр.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мосты Санкт-Петербурга окрасились в цвета российского триколора. Город отмечает 322-й день рождения. Яркие огни и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Дополняют световое оформление проекции старинных гравюр на фасадах зданий в историческом центре.

В этом году День города в Петербурге пришелся на середину недели. Поэтому праздничные события растянутся на несколько дней. Завершатся торжества разведением Дворцового моста под «Гимн Великому городу».

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