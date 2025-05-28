Госдума: пенсию в июне выплатят досрочно

Пенсионеры получат денежные выплаты в июне досрочно 10 или 11 июня. Причиной названы приближающиеся длинные выходные в честь Дня России. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — подчеркнул депутат.

По стандартному раскладу россияне должны были получить ежемесячную пенсию в период с 12 по 15 июня.

Говырин отметил, что отправку денежных средств на счета граждан раньше срока организует Социальный фонд России, что позволит избежать задержек, несмотря на изменение порядка работы вследствие дополнительных выходных.

Как пояснил парламентарий, выплата раньше срока будет производиться централизованно и охватит пенсионеров, получающих деньги как в банковских учреждениях, так и при помощи почтовой доставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как накопить деньги с пенсии. Оптимальным путем к решению такой проблемы станет ежемесячная сумма, которую следует откладывать сразу после получения выплаты.