По словам дипломата, НАТО уже «замазано» Зеленским в активной террористической деятельности.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах по РФ является подтверждением концепции террора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на «Радио Sputnik».

По мнению Захаровой, слова Зеленского об атаках вглубь российских территорий и намерениях «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», которые якобы исходят от нашей страны, являются еще одним подтверждением того, что Незалежная совместно с Североатлантическим альянсом (НАТО) занимаются террористической деятельностью.

«НАТО уже замазано Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которое осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что Киев использует этот альянс как инструмент ради дальнейшего проведения данной концепции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского и назвал его высказывания проблемой для Украины.