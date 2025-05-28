Не только наркоман: что толкнуло мужчину на отравление зверей в Московском зоопарке

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Нарколог Казанцев: у отравителя рысей в зоопарке может быть мания преследования

Не только наркоман: у отравителя рысей в зоопарке может быть мания преследования

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Велика вероятность того, что этот мужчина страдает психическими расстройствами.

Человек, пытавшийся отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке, может оказаться коморбидным больным. Об этом изданию Life.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, в настоящий момент точный диагноз мужчине, который бросил в вольеры с кошачьими неизвестные таблетки, установить сложно. Уже сообщалось, что он имеет наркотическую зависимость, но есть вероятность, что может оказаться еще и коморбидным больным.

«То есть когда вместе идут и наркотические препараты, психические изменения, либо возникающие под воздействием, либо сопутствующие психическому заболеванию», — пояснил эксперт.

Врач уточнил, что когда сознание находится в измененном состоянии, то человек способен на агрессию. Может развиться мания преследования, и ему будет казаться, что за ним постоянно наблюдают. Из-за этого наркоманы и нападают на людей или выпрыгивают из окон. Часто телу наркоманов становится жарко, поэтому нередко их можно наблюдать на улице абсолютно без одежды.

При встрече с таким человеком необходимо вызвать бригаду из психиатрической больницы, которая и будет принимать решение о принудительной госпитализации, проинструктировал Казанцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аэропорт Мадрида захватили бездомные и наркоманы.

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