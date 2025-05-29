Хайп на Киркорове: музыкальный продюсер жестко раскритиковал Любовь Успенскую

Певица высказала мнение, что Филипп получил ожоги на концерте не случайно и должен завершить свою карьеру.

Российская артистка Любовь Успенская 27 мая заявила, что народный артист Российской Федерации Филлип Киркоров не просто так получил ожоги во время концерта в Санкт-Петербурге. По ее мнению, знаки свыше говорят Филиппу покинуть сцену и оставить «всех в покое». Музыкальный продюсер Леонид Дзюник не разделяет ее позиции, о чем и рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счету, она уже никому не нужна. Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько приходит людей на его концерты. За два месяца до его выступления билеты все разбирают», — раскритиковал Любовь Успенскую эксперт.

По мнению эксперта, на этот раз до суда, в отличие от лета 2024 года, не дойдет. Он считает, и тех разбирательств было достаточно.

Причиной же такого поведения со стороны Успенской Леонид Дзюник называет банальную зависть. Мол, пока певица разбирается со своей дочерью, Киркоров собирает полные залы.

«То, как работает и то, что делает Филипп Киркоров, никто на сегодняшний день в России не делает. Никто! Был еще раньше Валерий Яковлевич Леонтьев такого же уровня. А Киркоров работает и делает. И отца похоронил, и через 40 дней концерты были в Питере с полными аншлагами», — поделился своим мнением эксперт.

Филипп Киркоров до сих пор находится в московской клинике, куда попал 23 мая из-за осложнений после ожогов, которые он получил на концерте в петербургском БКЗ «Октябрьский». Некоторые источники сообщали, что состояние поп-короля резко ухудшилось и его пришлось перевести в реанимацию. Однако представители артиста все опровергли и сообщили, что Киркоров сам обратился ко врачу. Медицинские источники заявляют, что артист идет на поправку, но выписать его можно будет только через две-три недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, певица Любовь Успенская считает, что ее дочь, художница Татьяна Плаксина выбрала для замужества достойного человека.