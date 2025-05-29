Визит Зеленского в Берлин: Германия предлагает альтернативы вместо ракет Taurus

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Канцлер Мерц пообещал увеличить военную помощь Киеву, однако передача дальнобойного оружия осталась под вопросом.

Фото, видео: Reuters/Annegret Hilse; 5-tv.ru

За новым оружием сегодня прилетел в Берлин президент Украины Владимир Зеленский. Там его со всеми почестями встретил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако на главный вопрос, сможет ли Германия передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, немецкий канцлер так и не ответил. Вместо этого он пообещал расширить военную помощь. И сейчас многие гадают, что подразумевает под собой эта формулировка.

Например, издание Bild со ссылкой на свои источники уточняет, что непосредственно Taurus вообще никто давать не собирается. Но и с пустыми руками глава киевского режима из Берлина не уедет. Украине могут передать альтернативные системы вооружения. В частности, Mars-2. Правда, у нее дальность стрельбы только 85 километров. Еще одна идея Мерца — поддержать украинскую «оборонку» в разработке собственных крылатых ракет с дальностью до двух с половиной тысяч километров. То есть Германия даст денег и чертежи, а дальше выкручивайтесь сами.

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