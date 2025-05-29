Путин провел встречу с председателем верхней палаты Таджикистана Эмомали

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С нашей стороны также присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Сегодня президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали. Он прибыл в Москву с официальным визитом. С нашей стороны во встрече также участвовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А уже вечером у президента состоялся телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Как уточняет пресс-служба Кремля, лидеры России и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и энергетической областях.

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