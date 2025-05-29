Погибший при взрыве в Ставрополе ветеран СВО занимал пост первого заммэра города

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Заур Гурциев получил должность в сентябре 2024 года после участия в программе «Время героев».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран СВО Заур Гурциев занимал пост первого заместителя мэра города. Он рассказывал в интервью «Известиям», что гражданская жизнь более размеренная, в ней есть место для планирования.

«Здесь чуть более размеренно, в армии все надо было сделать еще вчера, здесь есть возможность для планирования», — объяснял Гурциев.

Ветеран СВО прожил в Ставрополе практически всю свою жизнь. В этом городе он окончил школу и поступил в военное училище. Пост заммэра занял в сентябре 2024 года после участия в программе «Время героев».

«Видно на контрасте после жизни в других населенных пунктах, что наш город всегда стремительно и эффективно развивался. Хочу сказать, что по благоустройству Ставрополь — один из лучших городов России», — рассказывал Заур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе. Рассматривается версия с организацией теракта нацистами с Украины.

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