«Я поздно начал»: когда Лепс планирует завершить карьеру

Успех к артисту пришел только в 39 лет.

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что не скоро планирует уйти со сцены. Об этом он рассказал в личном блоге в соцсетях. В июле исполнитель отметит свой 63-й день рождения. Однако возраст для Лепса — не помеха.

Певец опубликовал отрывок своего интервью, в котором признался, что успех пришел к нему только в 39 лет. Лепс признается, что это могло произойти и раньше, но судьба распорядилась по-другому.

«Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на ее пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу», — высказался артист.

Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе) в 2022 году получил звание «народный артист Российской Федерации». Также Лепс — обладатель 16 статуэток «Золотой граммофон». В 1992 году артист переехал в Москву из родных Сочи, а спустя три года вышел первый сольный альбом «Храни Вас Бог», включавший и знаменитую песню «Натали». В 2002 году исполнитель получил премию «Шансон года» за песню «Танго разбитых сердец». Тогда же вышла «Рюмка водки на столе». Через пять лет, в 2007-м Лепс вместе с Ириной Аллегровой получили «Золотой граммофон» за песню «Я тебе не верю».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у народного артиста Российской Федерации Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы есть проблемы в отношениях.