В Кемеровской области ребенок погиб из-за мячика-попрыгунчика
Дома вместе с девочкой находилась ее бабушка. Она спасти внучку не смогла.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Кемеровской области 12-летняя девочка умерла из-за того, что подавилась мячиком-попрыгунчиком. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в одной из квартир на улице Вокзальной в поселке городского типа Промышленная.
«В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Предварительно, девочка находилась дома вместе со своей бабушкой. Женщина услышала шум в ванной комнате и поспешила туда. Там она увидела, как внучка задыхается, держась за шею. В горле у нее находился мячик-попрыгунчик. Несмотря на попытки извлечь игрушку, девочка скончалась до приезда медицинской помощи от асфиксии.
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