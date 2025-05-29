В Кемеровской области ребенок погиб из-за мячика-попрыгунчика

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Дома вместе с девочкой находилась ее бабушка. Она спасти внучку не смогла.

В Кемеровской области ребенок подавился попрыгунчиком и погиб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Кемеровской области 12-летняя девочка умерла из-за того, что подавилась мячиком-попрыгунчиком. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в одной из квартир на улице Вокзальной в поселке городского типа Промышленная.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Предварительно, девочка находилась дома вместе со своей бабушкой. Женщина услышала шум в ванной комнате и поспешила туда. Там она увидела, как внучка задыхается, держась за шею. В горле у нее находился мячик-попрыгунчик. Несмотря на попытки извлечь игрушку, девочка скончалась до приезда медицинской помощи от асфиксии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погиб трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер. Он утонул в бассейне.

Когда родители достали мальчика из воды, он еще дышал. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких дней, однако сердце ребенка остановилось.

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