Забыла! Рэпер ST напомнил своей жене об их «оловянной» годовщине

Пара состоит в браке с 2015 года — ровно десять лет.

Жена рэп-исполнителя ST Ассоль честно призналась, что забыла про их с мужем годовщину. Такое видео девушка опубликовала на странице в своей социальной сети.

Рэпер поздравил жену, нарядившись в строгий, классический, синий костюм и преподнеся ей пышный букет цветов. Вручая подарок, он напомнил, что они отмечают годовщину со дня знакомства — 11 лет. ST также уточнил о том, что, возможно, супруга забыла о важной дате. В ответ он получил честное признание Ассоль, что она запамятовала. Однако девушка в подписи к видео рассказала, что в день знакомства она даже не заметила исполнителя.

Ассоль Степанова является телеведущей, моделью и блогером. На телевидении дебютировала в программе «Ты суперведущий!». Позже продолжала работу на ТВ, а также сотрудничала с интернет-порталом Geometria.ru.

ST (настоящее имя — Александр Степанов) — рэп-исполнитель и автор своих треков. Женат на Ассоль с 2015 года. У пары есть две дочери: Эстель пяти лет и Эльза, которая родилась в январе прошлого года.

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