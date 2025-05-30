«Находилась в холоде»: кого и что видела МакSим в коме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

МакSим: видела в коме странных людей в пальто и обещала им вернуться

Что МакSим видела находясь в коме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Певица призналась, что ее состояние не было похоже на обычный сон.

Певица МакSим пообещала людям, которых видела в коме, вернуться. Об этом изданию StarHit рассказала сама артистка.

Во время комы, в которой певица находилась два месяца, борясь с COVID-19, она видела людей и даже общалась с ними.

«Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: „Видать, молятся за нее“. Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто. И сказали дословно: „С тобой еще хотят проститься“. Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: „Как только простишься, вернешься назад, пообещай!“ Я пообещала», — поделилась МакSим.

Певица утверждала, что ощущения в этом состоянии не были похожи на сон. Ей казалось, что она как будто в параллельной вселенной, при этом исполнительница понимала, что умирает. Говорила, что чувствовала спокойствие и холод.

Артистка призналась, что с тем человеком, с которым, по ее предположениям, она должна проститься, в живую после этого не виделась. Они несколько раз созванивались, но, чтобы не испытывать судьбу и оттянуть исполнение обещания, не встречались.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто за нее переживал и молился тогда, когда она находилась на пороге жизни и смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что входит в райдер МакSим.

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