Бизнес-класс, Maybach и элитный отель: что входит в райдер МакSим

Организаторам 20-летия екатеринбургского проекта «Академический» следует быть осторожными — сотрудничая с певицей, легко нарваться на штраф.

Райдер певицы МакSим — 4,5 миллиона рублей, автомобиль Maybach, усиленная охрана. Несоответствие требованиям может стоить организаторам 800 тысяч рублей — именно такие штрафы прописаны в райдере артистки, сообщает URA.RU.

МакSим стала хедлайнером 20-летия проекта «Академический» в Екатеринбурге. У певицы обширный и детальный райдер. Во-первых, организаторам следует предоставить ей билет в бизнес-класс в первом ряду у окна. По прибытии артистка надеется увидеть черный Mercedes-Benz S223, 222 Maybach, Audi A8 Long или BMW 7 Long.

Главное, чтобы машина была не старше 2019 года выпуска. Стекла тонированные, внутри — минеральная вода — Vittel или Evian — одеяло и подушка в наволочке. Условия проживания артистки — двухкомнатный номер люкс в отеле с пятью звездами. Обязательно наличие ванной комнаты, премиальной негазированной воды, мини-бара без алкоголя. Здесь же должна быть оборудована гримерная комната.

Что касается безопасности МакSим — у гримерки ее должны обеспечивать два сотрудника службы охраны, у сцены — от шести до 15. Прибытие и отъезд команды с площадки сопровождают в среднем от четырех до шести охранников.

Высок риск получить штраф. За неудобные перелеты — до 800 тысяч рублей, технические проблемы во время концерта или несогласованная съемка — столько же. Подставить организаторов может также неосторожный персонал. Попытка взять у МакSим автограф или сфотографироваться с ней тоже может обойтись в крупную сумму.

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