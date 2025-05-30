Москвичи сдали более ста тонн одежды и книг с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

За полгода с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru москвичи сдали более 100 тонн одежды и книг. Освободить таким образом место в доме могут жители всех административных округов столицы.

Сервис помогает горожанам избавиться от ненужных вещей и дать вторую жизнь предметам, которые могут еще долго служить новым владельцам. Кроме того, он способствует формированию культуры осознанного потребления среди москвичей.

Особая актуальность сервиса заключается в его экологической направленности, поскольку неправильная утилизация текстиля и печатной продукции наносит серьезный вред окружающей среде. Синтетические волокна одежды могут разлагаться десятилетиями, выделяя при этом вредные вещества, а типографская краска и клей из книг загрязняют почву и грунтовые воды. Вторичное же использование таких вещей способствует экологической безопасности столицы.

За полгода с помощью сервиса было оформлено свыше тысячи заявок на вывоз вещей, наиболее популярными категориями стали женская и детская верхняя одежда.

Как оформить заявку и подготовить вещи к вывозу

Перед оформлением заявки необходимо убедиться, что одежда и книги находятся в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования: они должны быть чистыми, без повреждений и посторонних запахов. Вещи следует аккуратно сложить и упаковать в коробки или сумки. Важно учесть, что вывозят только от четырех больших сумок, коробок или восьми пакетов стандартного размера.

В столичном Департаменте информационных технологий пояснили, что воспользоваться сервисом могут совершеннолетние горожане со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого нужно нажать на кнопку «Подать заявку» на странице сервиса и в пункте «Выбор объектов» выбрать «Книги» и/или «Одежда», которые также доступны во вкладке «Популярное» раздела «Что мы забираем» на главной странице. Затем останется заполнить форму, указав адрес с отметкой о наличии лифта (грузовой, пассажирский или отсутствует), желаемые дату и время приезда специалистов, а также контактный номер телефона. Оператор перезвонит пользователю в ближайшее время, чтобы уточнить детали заявки.

В согласованный день сотрудники организации-партнера приедут, бесплатно заберут подготовленные вещи, даже если в доме отсутствует лифт. Затем книги и одежду отправят на склад, рассортируют, обработают мощными кварцевыми лампами и передадут на социальные площадки, где они обретут новых хозяев. Список всех доступных к вывозу категорий можно найти на странице сервиса.

Проект «Экоточки Москвы»

В случае если у пользователя не набирается минимальное количество предметов для оформления заявки в сервисе «Вывоз ненужных вещей», он может самостоятельно отнести их в один из почти 300 пунктов приема вторсырья. Работают они в рамках проекта «Экоточки Москвы», который был запущен Департаментом природопользования и охраны окружающей среды осенью прошлого года. Каждый может сдать ненужную одежду, обувь и аксессуары.

Только за первый квартал 2025 года с помощью 200 установленных партнерами проекта контейнеров москвичи передали около 220 тонн бывшей в употреблении одежды и текстиля. Почти половину из собранного вторсырья (106 тонн) направили на повторную переработку для производства товаров, четверть (58 тонн) — на благотворительность: малоимущим, многодетным и неполным семьям, пожилым и людям с инвалидностью, беженцам, бездомным и подопечным социальных организаций.

В ближайшее время у жителей столицы появится возможность сдавать на переработку автомобильные шины. Для поиска ближайшего к своему местоположению пункта создана специальная карта. На ней нужно будет отметить точку или ввести адрес вручную. Кроме того, на сайте проекта размещена полезная информация о специальных мусорных контейнерах, а также о том, из каких этапов состоит процесс переработки бытовых отходов и какие полезные вещи производят из полученного сырья.