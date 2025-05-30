Искусство тхэквондо: как Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России на спорт

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России пойти в единоборства

Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России пойти в единоборства

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Максим Храмцов с детства любил смотреть боевики.

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов признался, что актер Джеки Чан вдохновил его на занятия единоборствами в детстве. Об этом он рассказал в интервью Газета.ру.

«Джеки Чан вдохновил меня заниматься спортом, но я никогда по нему не фанател. На данный момент я особо не слежу за его творчеством, но, если выходит какой-то фильм с его участием, мне было бы интересно его посмотреть», — рассказал 27-летний Храмцов.

Тхэквондист добавил, что ему нравились многие актеры, которые снимались в известных боевиках. Они также подтолкнули Максима к занятиям спортом. Например, Жан-Клод Ван Дамм.

Максим Храмцов родился в селе Советское Курганской области и в 2020 году смог стать чемпионом Игр в Токио, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

При этом на турнире в Токио он был вынужден провести три поединка со сломанной рукой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России поднялась на вершину рейтинга Международной федерации хоккея. Несмотря на отсутствие на мировой арене, российские спортсмены набрали наибольшее количество очков благодаря старым результатам и провалам соперников на чемпионате мира в 2025 году.

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