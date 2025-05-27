Сборная России поднялась на вершину рейтинга Международной федерации хоккея

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Несмотря на отсутствие на мировой арене, российские спортсмены набрали наибольшее количество очков благодаря старым результатам и провалам соперников на чемпионате мира в 2025 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В мировом хоккее сложилась ситуация, которой так боялись спортивные чиновники со всей планеты.

По итогам чемпионата мира рейтинг лучших команд Международной федерации хоккея возглавили русские. Вероятность этого была крайне мала, но судьба распорядилась так, что бывшие на первом месте канадцы проиграли, Швейцария и Штаты до первого места недотянули.

А мы по правилам получили очки по результатам последнего турнира, в котором участвовали. Это было 4 года назад на чемпионате мира. Там наша сборная взяла бронзу, прибавляем к существующим 1520 баллов, и вот мы, к разочарованию всех остальных, на первом месте.

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