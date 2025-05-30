Артистка ансамбля МВД скончалась после избиения и изнасилования

В полицию пострадавшая не обращалась.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» скончалась из-за осложнений после нападения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По имеющимся данным, артистка умерла в больнице в Новой Москве. Преступление произошло 16 мая в квартире девушки. Через три дня после случившегося ее госпитализировали в больницу, а спустя еще двое суток сердце пострадавшей остановилось.
«Причиной смерти стал осложненный перелом ребер», — уточнил инсайдер.
Заявление о нападении в правоохранительные органы артистка не подавала. Обстоятельства случившегося выясняются.
Известно, что творческой деятельностью в «Горнице» убитая занималась с самого детства. Став взрослой, она продолжила выступать в ансамбле и принимать участие в гастролях коллектива.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве во время презентации книги совершено нападение на священника. Представителя церкви хотели обрызгать из перцового баллончика, но устройство не сработало. Поэтому священнослужителя начали бить неисправным средством самообороны. Подозреваемый задержан полицией.
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