«Все время на связи»: сестра Катерины Ковальчук раскрыла, как относится к Гарику Харламову

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 49 0

Анна Ковальчук откровенно рассказала о браке своей сестры с Гариком Харламовым

«Я ошибалась»: Анна Ковальчук рассказала о секретах красоты, детях и обманщиках

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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Юморист и звезда фильма «Беспринципные» поженились в июне прошлого года.

Российская актриса и телеведущая Анна Ковальчук призналась, что обожает союз своей сестры Екатерины и ее мужа Гарика Харламова. Также актриса отметила, что эту семью невозможно не обожать, пишет Starhit.ru.

Ковальчук также призналась, что из-за плотного графика она мало общается с молодоженами. Однако они нашли другой способ оставаться на связи — селебрити записывают друг другу видеосообщения. Если же позволяет график, то актриса может встретиться с сестрой и ее избранником.

«Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! Конечно, мы все работаем и не часто видимся, но мы все время на связи, мы посылаем друг другу смешные видеосообщения, и, когда есть возможность, встречаемся. Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать», — рассказала актриса.

Гарик Харламов женился на Екатерине Ковальчук в июне прошлого года. До этого пара встречалась около трех лет, после знакомства на съемочной площадке сериала «Гусар». В июне 2024 года Харламов опубликовал фото Екатерины с помолвочным кольцом на пальце. Это уже третий брак для известного комика. Предыдущей его избранницей была актриса Екатерина Асмус, которая младше его на семь лет. С Екатериной же у Харламова разница еще больше — 12 лет.

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