В России создадут национальный многофункциональный сервис: что важно знать

Забронировать гостиницу, записаться на прием к врачу или купить билет на самолет. Совсем скоро все это можно будет сделать не на разных сайтах, а в одном приложении. В России создают особый национальный сервис.

Это будет надежно защищенная система, не имеющая аналогов. Воспользоваться услугами можно будет после создания цифрового ID. По сути, это электронное удостоверение личности.

Законопроект сегодня отправят на рассмотрение в Госдуму. О том, как Россия закрепляет статус мирового лидера в области цифровых услуг — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией» — это прорыв в информационном пространстве национальных цифровых сервисов.

«Это будет новый, уникальный сервис, которого еще не видела страна, в котором можно будет совершать звонки, пересылать видео, сообщения. Такой классический мессенджер, но с дополнительным функционалом», — рассказал Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Теперь информационные сервисные продукты, раскиданные по разным государственным платформам, объединятся под крышей единого приложения, ключ от которого будет в телефоне.

«Законопроект о цифровом мессенджере, скорее, стоило бы называть законопроектом о дополнительных, новых возможностях государственных цифровых услуг», — рассказал Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития Интернета».

Теперь легким движением руки, можно будет не только записаться к врачу, оформить паспорт, или оплатить штрафы и коммуналку, но и контролировать учебный процесс детей, управлять финансами, покупать билеты.

«Многие европейские страны об этом могут мечтать, что сидя дома ты нажимаешь пару кнопок, а у тебя моментально формируется запрос, моментально формируется какая-то справка», — отметил директор Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Многофункциональный сервис — это и статус, и лидерство в сфере цифровых технологий. В российском виртуальном пространстве к своим поисковым системам, социальным сетям добавится и мессенджер, который направит информационную триаду на защиту цифрового суверенитета страны. О чем не раз говорили на самом высоком уровне.

«Когда мы анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. Наша стратегическая задача — кратно увеличить использование на основных направлениях национального российского программного обеспечения», — заявлял президент России Владимир Путин.

По задумке разработчиков, привычные сервисные возможности разместятся в одном приложении, с функцией обычного мессенджера. Как это удобно, показал портал «Госуслуги», который открыл виртуальные двери в государственные структуры.

Войти в сервис можно будет по цифровому ID после проверки личности пользователя. Прежде всего — это защита от мошенников. Далее выбранная программа обеспечит достоверность данных, подлинность документов и информации.

Цифровой ID — это электронное удостоверение личности, которое заменит паспорт, права, студенческий билет и школьную карту. С его помощью можно заселяться в гостиницы, подтверждать возраст в магазинах и свое образование. Один из основных плюсов многофункционального сервиса — то, что все персональные данные пользователей хранятся под надежной защитой.

«Люди будут уверены, пользуясь таким сервисом, что это именно государственная служба, что их не обманут. Здесь очень важно с борьбой с киберпреступностью это сочетать», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

В едином безопасном приложении с помощью госключа можно будет подписывать документы и обмениваться проверенными данными. Здесь же под защитным зонтиком смогут взаимодействовать учителя, ученики и родители. Национальный многофункциональный сервис станет не только самым быстрым инструментом для достижения многих жизненно важных задач, но и щитом от иностранных вмешательств и информационных утечек.