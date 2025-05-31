Глобальные перемены: Петербург готовится к запрету на работу мигрантов в такси и доставке

Такси и курьерские службы Петербурга могут остаться без иностранных сотрудников. Резонансные изменения будут поэтапными. Сначала в компаниях появятся реестры с персональными данными. Доставщикам придется снизить скорость и соблюдать единый дресс-код. А потом начнет действовать полный запрет на работников-мигрантов. По мнению чиновников, такие меры повысят безопасность. Но за это, возможно, придется расплачиваться обычным горожанам. Эксперты прогнозируют, что цены на такси и доставку могут взлететь в несколько раз. С подробностями корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Гоняют по узким тротуарам в центре на электросамокатах, нарушают правила. О том, что работу курьеров нужно ограничивать, в Петербурге заговорили еще в начале года. Разбирали чиновники и статистику происшествий с такси, где за рулем были иностранные граждане. И вот итог: на сайте Смольного опубликован проект мер, которые должны навести порядок и с теми, и другими.

«Ограничить скорость движения на средствах индивидуальной мобильности до 15 километров в час; определить зоны, в которых запрещается движение на средствах индивидуальной мобильности; установить требования к внешнему виду курьеров и их транспортных средств, в том числе урегулировать вопросы размещения на одежде, транспортном средстве и сумке курьера номера, позволяющего идентифицировать курьера. Также проектом предлагается установить на 2025 год запрет на привлечение для работы в легковом такси и курьерской доставке иностранных граждан, работающих в Санкт-Петербурге на основании патента», — сказано в проекте документа.

В постановлении смешали все, что касается сервисов такси и доставки. Для курьеров, во-первых, потребовали выдать всем единую форму и номерные знаки на ней. Кроме того, решено запретить ездить на электровелосипедах и самокатах в некоторых районах Петербурга.

«Зоны, закрытые для курьеров, еще не определены. Но вполне возможно, что вот такие точки выдачи заказов курьерам в центре города на оживленных улицах придется перенести. Въезд сюда работникам доставки на самокатах может быть ограничен», — рассказал корреспондент Валерий Кузнецов.

Кроме того, ограничить планируется и скорость передвижения до 15 километров в час. Российский студент Дмитрий говорит, после ухода иностранцев заказов у него, конечно, прибавится, и это хорошо. Но с такой скоростью боится не успеть: за опоздание на заказ снижают рейтинг и урезают зарплату.

«Захотел творога в два часа ночи, ну очень сильно! Заказываешь творог, и он за 15 минут к тебе приезжает, ну это же здорово. Наверное, если ограничат скорость, будет не так хорошо», — отметил Дмитрий.

Некоторые петербуржцы и сами уверены — от запретов, скорее, больше минусов, чем плюсов.

«COVID-19 нас избаловал комфортом. Кто сейчас будет идти на такие вот должности? Мало кто! Будут закрываться, а куда людям ходить?! В рестораны? Ну, извините, на рестораны не у всех деньги есть», — поделился петербуржец.

Но, пожалуй, самая жесткая мера: запретить работать иностранцам, причем и курьерами, и таксистами.

«Должна быть проведена очень серьезная работа, чтобы эти люди не остались в серой зоне. То есть должны быть серьезные штрафные санкции, вплоть до изъятия автомобилей как средства незаконной предпринимательской деятельности», — объяснил представитель общественного совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов.

Пока одни эксперты прогнозируют катастрофу после введения нового закона в Петербурге, другие, напротив, видят немало плюсов.

«Градостроительные компании, может быть, в этой инициативе тоже заинтересованы, к ним люди обратно вернутся. Из других иностранцев заменят их, в первую очередь, граждане Кыргызстана, поскольку у них патент им вообще не требуется, они таможенный союз Евразийского экономического союза», — заявил доцент кафедры правоведения Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат юридических наук Сергей Андрейцо.

Новые правила, если проект закона в ближайшие две недели пройдет антикоррупционную проверку, планируют установить до конца года. Получается, что у иностранцев в такси и доставке есть еще время подыскать новую работу. При успешном эксперименте, говорят в администрации, законопроект будут продлевать и на следующий год. Что именно будут считать успехом — не уточняется.