«Непростые роды»: Светлана Светикова стала мамой в третий раз

Актриса состоит в отношениях с фигуристом Алексеем Полищуком, но официально они не расписаны.

Российская актриса и певица Светлана Светикова родила третьего ребенка — девочку. Осенью ей исполнится 42 года.

О третьей беременности Светиковой стало известно в начале декабря. Она показала округлившийся живот на видео. Певица сопроводила ролик философскими рассуждениями и заявила, что решила завести третьего ребенка летом.

«Роды были непростые. Расскажу позже. Домой приехали вчера днем. По сути три дня без сна. Вот сегодня более менее поспала, поэтому вышла на связь. Мы в порядке, привыкаем и налаживаем быт. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз как в первый раз», — поделилась актриса.

Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Они вместе уже 14 лет, однако официально регистрировать союз не хотят. Пара встретилась на шоу Ильи Авербуха. Тогда артистка еще состояла в отношениях с Алексеем Чадовым.

Правда, они не ладились, а Полищук оказался рядом. Актриса признавалась, что Алексей ценит ее открытость, в отличие от бывшего кавалера. Первый ребенок родился у пары в 2013-м. Мальчика назвали Миланом. Второго сына — Кристиана — актриса родила в 2017 году в день рождения собственного мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что хочет еще двоих детей: мальчика и девочку. На такое решение ее сподвигло покорение Эвереста.