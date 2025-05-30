Таинственный возлюбленный сделал предложение актрисе Стасе Милославской

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Стася Милославская выходит замуж за футболиста Егора Ушакова

Стася Милославская выходит замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поклонники узнали личность счастливчика.

Актриса Стася Милославская получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного на концерте в Турции. Кадры события были опубликованы в Telegram-канал Super.ru.

Личность своего избранника Стася предпочитала не рассекречивать. Однако по словам издания, на мероприятии все узнали, кем был таинственный возлюбленный актрисы. Им оказался нападающий футбольного клуба ЦСКА Егор Ушаков, которому 22 года.

Он сделал предложение за кулисами концерта, встав на одно колено и вручив кольцо.

«Я не буду многословен, Стась, я люблю тебя», — сказал Ушаков.

Стася Милославская известна ролями в проектах «Коробка», «Колл-центр», «На острие», «Челюскин. Первые» и другие.

До отношений с Ушаковом актриса встречалась с актером Александром Петровым с 2020 года. С ним она познакомилась на съемках фильма «Стрельцов». Однако в итоге звезды расстались в 2023 году, не объясняя причины. Петров после неожиданно женился на «первой встречной» Виктории. Их роман развивался молниеносно, недавно она подарила ему первого ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стася Милославская поделилась своими ощущениями от приближения 30-летия.

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