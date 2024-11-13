«Больше дурацкой рефлексии»: Стася Милославская о приближении к 30-летию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Актриса Стася Милославская: к 30 годам появилось много сомнений

«Больше дурацкой рефлексии»: Стася Милославская о приближении к 30-летию

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В студенческие годы у артистки сформировалась неуверенность, которая до сих пор дает о себе знать.

К 30 годам у актрисы Стаси Милославской появилось много сомнений. Об этом рассказа сама артистка в интервью журналу «КиноРепортер».

В следующим году у звезды будет юбилей. Но уже сейчас ее накрывают странные мысли. Знаменитость говорит, что кризис 25 лет Стасю миновал, но к 30 годам «что-то начинается».

«Может быть, это не кризис, может, это нормальный процесс. Но чем дольше живу, тем больше какой-то дурацкой рефлексии появляется», — признается Милославская.

Убежать от подобных настроений ей помогают работа, путешествия и общение с близкими людьми. Много мусора и сомнений в мыслях не обошли и профессиональную сферу Стаси. Но сейчас она научилась получать от работы удовольствие, а раньше больше стремилась кому-то, что-то доказать.

«Перед поступлением в театральный институт я чувствовала себя королевой, но во время учебы моя самооценка провалилась куда-то за плинтус», — вспоминает актриса.

По ее словам, закомплексованность и неуверенность, которые появились в студенческие годы, стали для начинающей артистки топливом. А энергия, получаема от него, позволила пробиться в большие проекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стася Милославская раскрыла секрет о своем блоге.

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